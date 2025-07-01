«В погоне за хайпом». Давшая покурить вейп орангутану боксерша извинилась

Девушка, которая дала вейп орангутану Дане в сафари-парке «Тайган», извинилась. Она призналась, что записала видео для соцсетей «в погоне за хайпом», сообщил RT.

По словам спортсменки, другие посетители «Тайгана» тоже давали животному покурить. Также девушка, которая представляет ЮФО и СКФО на Всероссийских соревнованиях по боксу, отметила, что хочет продолжить свою карьеру.

В Федерации бокса России заявили, что происшествие с животным возьмет на контроль дисциплинарно-этическая комиссия, которая применит санкции. В организации подчеркнули, что кандидат в мастера спорта по боксу продемонстрировала неподобающее поведение.

Состояние орангутана Даны из крымского парка, которую спортсменка угостила вейпом, ухудшилось. Специалисты предположили, что животное могло проглотить картридж для электронной сигареты.

Накануне в Сети появилось видео, на котором девушка дает обезьяне покурить электронку. После этого ее решили больше не пускать в «Тайган».