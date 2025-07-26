Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Раменском

В Раменском районе Подмосковья в ДТП погибли три человека, включая девятилетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла утром на 59‑м километре трассы М‑5 «Урал» в сторону Москвы. По предварительным данным, 47-летний водитель грузовика Scania с полуприцепом врезался в два легковых автомобиля — Lexus и Lada, которые стояли на обочине после другой аварии.

В результате погибли оба водителя легковушек и девятилетняя пассажирка одной из машин. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Решение примут после проверки.

Накануне в Раменском произошла еще одна авария: водитель ВАЗ‑2108 сбил на пешеходном переходе двоих детей на велосипедах. По словам очевидцев, одного из пострадавших госпитализировали. ДТП могло произойти из‑за ошибки водителя при развороте.