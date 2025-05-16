Пожар в автосервисе в Подольске устроили несколько мужчин

В Подольске по факту пожара в автосервисе возбудили дело

Фото: 360.ru

Сотрудники СУ МВД России по Подольску возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества после пожара в местном автосервисе. Об этом сообщили в  прокуратуре Московской области.

По данным надзорного ведомства, ночью несколько мужчин проникли на территорию автосервиса и подожгли ангар с двумя грузовыми автомобилями. Огонь быстро распространился и уничтожил еще несколько припаркованных рядом автомобилей.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление лиц совершивших поджог», — добавили в прокуратуре.

Ранее источник 360.ru сообщил, что, когда автосервис загорелся, жители слышали звуки взрывов. Пожар охватил площадь более 1500 квадратных метров.

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