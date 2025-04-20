В Подольске отдыхающие случайно сожгли чужой Lexus во время жарки шашлыка

Группа отдыхающих случайно устроила поджог и сожгла несколько иномарок, в том числе и Lexus, когда жарила шашлык на парковке. Подробностями происшествия поделился источник 360.ru.

«Компания людей жарили шашлыки, после чего огонь перешел на траву, потом видимо от травы на машину», — отметил он.

Судя по кадрам с места происшествия, несколько автомобилей сгорели полностью. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Предположительно, возгорание произошло из-за того, что отдыхающие не потушили мангал, который стоял прямо на парковке. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее на востоке Москвы во дворе жилого дома загорелись три автомобиля. Перед пожаром местные жители слышали громкие хлопки. Обошлось без пострадавших.