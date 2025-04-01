В Москве три автомобиля сгорели на парковке у жилого дома

Источник 360.ru: в Москве в районе Соколиная Гора взорвались три автомобиля

Фото: 360.ru

В Москве в Восточном административном округе во дворе жилого дома загорелись три автомобиля. Об этом сообщил источник 360.ru.

По данным источника, сначала во дворе дома на Измайловском шоссе в районе Соколиная Гора загорелся один автомобиль. Очевидцы слышали хлопки. После взрыва огонь перекинулся на две рядом стоящие машины. Позже также загорелось дерево.

Прибывшие сотрудники МЧС предотвратили дальнейшее распространение огня и потушили пожар. Предварительно, никто в результате происшествия не пострадал.

Причины пожара пока неизвестны. Информация уточняется.

Ранее во Владивостоке произошел мощный пожар на автостоянке. Сгорели несколько десятков автомобилей, машины сгорели дотла. Причиной ЧП назвали поджог.

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