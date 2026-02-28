В Подольске 11-летнего мальчика насмерть завалило снегом

В Подольске в сугробе нашли тело 11-летнего мальчика, который накануне отправился на прогулку и не вернулся домой. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

С помощью камер видеонаблюдения выяснилось, что ребенок выкопал туннель в снегу в одном из дворов. В тот момент на участке вели работы по очистке территории от снега.

Водитель снегоуборочной машины не заметил мальчика и засыпал сугроб. Выбраться из него совершеннолетний не смог.

Подольская городская прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего, по итогам которой даст правовую оценку действиях ответственных должностных лиц управляющей организации. Региональный СК возбудил уголовное дело.

