В Подольске 10-летняя мигрантка убила старшую сестру за требование помыть посуду

Mash: в Подольске 10-летняя девочка зарезала сестру, требовавшую мыть посуду

Фото: Freepik

В Подольске 10-летняя девочка-мигрантка зарезала старшую сестру, требовавшую вымыть посуду. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Девочки, указали в публикации, жили мирно. В какой-то момент, когда они остались дома одни, а родители были на работе, старшая начала дразнить младшую и заявила, что мыть посуду — это ее обязанность. Вспылившая школьница схватилась за нож и несколько раз ударила сестру.

Поняв, что натворила, девочка сама вызвала скорую помощь, но спасти раненую уже не смогли.

В октябре в Тольятти на балконе одной из квартир нашли тела двух зарезанных девочек. Позже в их убийстве призналась старшая сестра, которая, по версии следствия, тяжело переносила ссоры матери с отчимом и тяготилась необходимостью приглядывать за младшими.

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