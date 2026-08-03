В Курганской области осудили мужчину за убийство с особой жестокостью

Суд в Курганской области вынес приговор 48-летнему жителю Кетовского округа. Мужчину признали виновным в поджоге человека, который произошел на почве ревности, сообщило Ura.ru .

По данным прокуратуры, инцидент случился в марте 2026 года. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, облил потерпевшего бензином из канистры и поджег его во дворе жилого дома. В результате нападения потерпевший скончался от полученных травм.

«Потерпевший скончался от полученных телесных повреждений, суд вынес обвинительный приговор», — сообщили в пресс-службе суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.