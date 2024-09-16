Пожар потушили в частном доме в деревне Логиново Павлово-Посадского округа

Сотрудники «Мособлпожспаса» потушили пожар в частном доме в деревне Логиново Павлово-Посадского городского округа. О возгорании сообщили очевидцы, увидевшие черный густой дым из окон здания.

«На момент прибытия первого подразделения уже наблюдалось открытое горение здания. Благодаря слаженной работе, специалистам удалось ликвидировать пожар в кратчайшие сроки и предотвратить возгорание рядом расположенных построек. К счастью, пострадавших нет», — заключил Николай Игнатьев.

Он добавил, что с огнем боролись 15 пожарных и четыре единицы техники.

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