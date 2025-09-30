В подмосковной Ивантеевке загорелся КамАЗ

В подмосковной Ивантеевке загорелся грузовик КамАЗ. Об этом сообщает 360.ru очевидец, который снял происходящее на видео.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении редакции, видно, как с территории промзоны поднимается густой черный дым. Рядом с горящим грузовиком находятся несколько человек, в том числе в форме — предположительно сотрудники экстренных служб. Неподалеку стоят легковые автомобили и мотоцикл.

Пожарные прибыли на место возгорания, площадь которого уточняется. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне вечером в селе Барда вспыхнул пожар в жилом доме и надворных постройках, который унес жизни двух человек.