Пожар в Пермском крае унес жизни двух человек

Вечером в понедельник, 29 сентября, в селе Барда на улице Мелиораторов вспыхнул пожар в жилом доме и надворных постройках. Для борьбы с огнем привлекли 25 пожарных и девять единиц техники. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По данным регионального СУ СКР, в процессе тушения пожара обнаружили тела двух мужчин 1969 и 1981 года рождения. Предварительно, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
На месте происшествия провели осмотр, назначили экспертизы, опросили свидетелей. По итогам проверки стражи порядка примут процессуальное решение.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте