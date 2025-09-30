Пожар в Пермском крае унес жизни двух человек

Вечером в понедельник, 29 сентября, в селе Барда на улице Мелиораторов вспыхнул пожар в жилом доме и надворных постройках. Для борьбы с огнем привлекли 25 пожарных и девять единиц техники. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.