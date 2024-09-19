Пострадавшим при пожаре в аэропорту Внуково оказался аэродромный рабочий

Пострадавшему при пожаре в аэропорту Внуково оказали срочную медицинскую помощь. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Там подтвердили информацию о воспламенении ручного маркировщика дорожной разметки.
«Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных. Пострадал аэродромный рабочий, ему оказана срочная медицинская помощь. Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы осуществляются по расписанию», — добавили в пресс-службе.
Источник 360.ru сообщил о пожаре на складе в районе терминала А утром 19 сентября. По его данным, пострадавший получил тяжелые травмы. Пламя потушили на площади один квадратный метр.
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