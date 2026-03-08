В Подмосковье загорелась голубятня

В Домодедове произошел крупный пожар — загорелись несколько построек, сообщил 360.ru очевидец, приславший кадры с места. По его словам, огонь охватил голубятню и как минимум три жилых дома.

На фото видно, что строения охватило открытым пламенем, над местом пожара поднимается густой черный дым.

Очевидец также сообщил, что в результате происшествия есть пострадавший. По предварительной информации, один человек получил травмы.

Обстоятельства возгорания и точное число пострадавших уточняют. На место направили пожарные расчеты.

Накануне крупный пожар произошел в Нижегородской области — в Володарске загорелось складское помещение с мукой.