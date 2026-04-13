В Петербурге юноша выстрелил в бывшую возлюбленную из пневматики

Полиция Санкт-Петербурга задержала 17-летнего юношу, который на почве разрыва отношений со своей девушкой минимум восемь раз выстрелил ей в спину из пневматического пистолета в подъезде дома в Красносельском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД .

В воскресенье в полицию поступила телефонограмма о госпитализации 20-летней девушки, которая обратилась в травмпункт с ушибами бедра и плеча в результате стрельбы.

«Устанавливая обстоятельства происшествия, полицейские выяснили, что причастен к этому инциденту 17-летний молодой человек, который после разрыва отношений с девушкой, находясь в подъезде ее дома, произвел не менее 8 выстрелов в спину бывшей возлюбленной», — рассказали правоохранители.

Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением, молодого человека задержали. Юноша оказался жителем города Луги в Ленобласти.

