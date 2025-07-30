В Подмосковье задержали двух подростков за стрельбу из пневматики с балкона
Двое жителей деревни Коробово устроили стрельбу из пневматического оружия на улице Авиаторов. Пострадал 12-летний ребенок, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
Правоохранители в короткие сроки установили подозреваемых. Ими оказались местные жители 17 и 18 лет.
По предварительной версии, молодые люди стояли на балконе многоквартирного дома и стреляли из пневматического пистолета, в результате чего несовершеннолетний получил травмы.
Местные жители рассказали 360.ru, что на балконе находились два человека, один из которых из пневматической винтовки стрелял по детям.
«В мальчика попал, я с коляской шла рядом, мог и в нас попасть», — сказала женщина.
После случившегося приехала скорая помощь и полиция. Одного из стрелков задержали. Пострадавшего мальчика с мамой доставили в травмпункт.