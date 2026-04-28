В Подмосковье в строительной бытовке нашли тела троих мужчин

В районе Дмитрова в Московской области в строительной бытовке нашли тела троих мужчин. Причиной смерти могло стать отравление угарным газом, сообщили в ГСУ СК России по Московской области .

Трагедия произошла 28 апреля в деревне Аревское. В экстренные службы поступило сообщение об обнаружении тел троих мужчин без признаков жизни.

После случившегося следователь территориального отдела возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

На месте происшествия работали следователь и криминалист. Они провели осмотр и назначили судебно-медицинские экспертизы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают точные причины и все обстоятельства произошедшего.

