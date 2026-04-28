Спасатели из Ногинска спасли ребенка из закрытой квартиры с включенным газом

В Ногинске спасатели помогли маленькому ребенку, который случайно заперся в квартире, где включили газовую плиту. Об этом сообщили в «Мособлпожспасе».

ЧП произошло вечером 23 апреля в одном из многоквартирных домов. Мама малыша буквально на минуту вышла на лестничную площадку, а ее сын 2022 года рождения в это время закрыл входную дверь изнутри на щеколду. При этом на кухне на работающей газовой плите стояла кастрюля с супом.

Женщина сразу позвонила в службу 112. Спасатели попробовали открыть дверь обычным инструментом, но замок не поддался. Использовать бензорез не стали — в подъезде чувствовался запах газа.

Тогда специалисты вскрыли дверь аварийно-спасательным инструментом всего за несколько минут. Попав внутрь, они сразу открыли окна и перекрыли газ. Как выяснилось, ребенок успел повернуть ручки конфорок.

Мальчик не пострадал. Его мама поблагодарила спасателей за быструю помощь.

