Мужчина с пятилетним ребенком увязли в болоте в Ленобласти

Любителей экстрима спасли из болота в Ломоносовском районе Ленинградской области. Мужчина с пятилетним ребенком увязли во время катания на квадроцикле. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Квадроцикл угодил в топи в лесу между деревнями Дятлицы и Гостилицы. В труднодоступную местность выдвинулись специалисты дежурной смены отряда «Красная Горка».

Они вышли на мужчину с пятилетним ребенком и помогли им выбраться из болота. Медицинская помощь не потребовалась.

Ранее в Подмосковье спасатели отыскали двух заблудившихся в лесу пенсионерок 75 и 78 лет. Женщины гуляли в окрестностях деревни Плотихино и позабыли обратную дорогу. Поисковая операция осложнялась проблемами со связью.