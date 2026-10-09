Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Астрахани

В Советском районе Астрахани во время пожара в жилом доме погибла 50-летняя женщина. Об этом сообщило сайт «АБН24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Возгорание произошло ночью 8 октября и охватило 170 квадратных метров. На тушение привлекались 14 сотрудников МЧС и специалисты службы «Волгоспас». Полностью ликвидировать огонь удалось более чем через восемь часов.

Пламя повредило кровлю, внутреннюю отделку и находившиеся внутри здания вещи. По предварительной информации спасателей, к происшествию привело короткое замыкание. Причины и обстоятельства гибели женщины устанавливаются.