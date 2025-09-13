В Подмосковье пожар уничтожил брендовые вещи блогеров на складе «Чердак»

Mash: в Подмосковье на складе «Чердак» сгорели вещи блогеров на миллионы рублей

В Подмосковье сгорел склад сервиса «Чердак», уничтожив хранящиеся там вещи блогеров и знаменитостей на миллионы рублей. Ведется официальное расследование, сообщили на официальном сайте склада.

«10 сентября на нашем складе произошел пожар. К сожалению, вещи, находившиеся на хранении, были безвозвратно утеряны», — заявила команда «Чердака».

В сервисе заявили, что пожар произошел не по их вине. Пока доступ к складу временно ограничили. После завершения расследования займутся урегулированием вопросов компенсации.

Команда «Чердака» отметила, что рассмотрит все обращения.

По данным Telegram-канала Mash, склад, предположительно, мог загореться из-за работы сварщиков. Кроме того, его сотрудники работали как самозанятые.

В числе пострадавших — бывшая жена Гуфа Юлия Королева и экс-участница «Дома–2» Нелли Ермолаева. Авторы канала отметили, что склады не страхуют, в частности, предметы искусства, антиквариат и одежду, поэтому неизвестно, как пострадавшим компенсируют потерю брендовых вещей.

