В Подмосковье полицейскому дали шесть лет за смертельное «пьяное» ДТП

Талдомский районный суд Московской области вынес приговор сотруднику полиции, признанному виновным в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции региона.

Полицейского осудили по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека в состоянии опьянения. Суд установил, что он, управляя автомобилем в нетрезвом виде, превысил скорость и при обгоне выехал на обочину встречной полосы, где совершил лобовое столкновение с машиной инспектора ДПС. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Суд назначил виновному наказание в виде шести лет лишения свободы. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на три года.

На днях URA.RU сообщило, что сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, отбывающий наказание в колонии в Нижнем Тагиле за смертельное ДТП, в четвертый раз попросил об условно-досрочном освобождении.