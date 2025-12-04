Осужденный за страшное ДТП сын полковника Росгвардии в четвертый раз попросил об УДО

Сын полковника Росгвардии из Екатеринбурга в четвертый раз попросил об УДО

Сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, отбывающий наказание в колонии в Нижнем Тагиле за смертельное ДТП, в четвертый раз попросил об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщило информагентство URA.RU .

В 2019 году Васильев сел за руль и влетел в автомобили, стоявшие на перекрестке у торгового центра «Алатырь» в Чувашии. Два человека погибли. Очевидцы сообщали, что виновник аварии был пьян, однако экспертиза не нашла у него следов алкоголя в крови — по версии обвинения, за сына анализы сдал отец.

В 2021-м Васильева приговорили к девяти годам лишения свободы. Весной 2024 года мужчина вышел на свободу условно-досрочно, однако прокуратура вскоре отменила это решение. Две следующие попытки подать на УДО суд отклонил.

