В Подмосковье полицейские забыли пьяного мигранта в лесу и попали под суд

Сотрудников подмосковной полиции будут судить после того, как они забыли пьяного мигранта из Узбекистана в лесу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника канала, младший лейтенант и старший сержант задержали 45-летнего иностранца в лесу между деревнями Дуброво и Загряжской в мае. Они оставили его, чтобы мужчина пришел в себя после распития алкоголя, но вернуться за ним забыли, пояснил собеседник Mash.

Через время родственники гражданина Узбекистана подали в розыск. В сентябре удалось найти только останки мигранта. Сотрудников полиции, задержавших мужчину, по словам источника, уволили и отправили под суд за превышение должностных полномочий.

Ранее полицейские в Удмуртии устроили погоню за пьяным водителем, который находился за рулем без удостоверения. Машину с нарушителем удалось остановить только после того, как правоохранители открыли огонь по колесам.