Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Удмуртии

Сотрудники полиции Удмуртии устроили погоню за водителем, который находился за рулем в состоянии опьянения и без удостоверения. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

По данным ведомства, мужчина проигнорировал требование полицейских об остановке и увеличил скорость. Во время погони он неоднократно проехал на красный свет светофора, не пропустил пешеходов и выехал на встречную полосу.

В итоге инспекторам пришлось открыть огонь по колесам автомобиля. После этого водитель остановился.