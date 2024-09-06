Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Удмуртии

Сотрудники полиции Удмуртии устроили погоню за водителем, который находился за рулем в состоянии опьянения и без удостоверения. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
По данным ведомства, мужчина проигнорировал требование полицейских об остановке и увеличил скорость. Во время погони он неоднократно проехал на красный свет светофора, не пропустил пешеходов и выехал на встречную полосу.
В итоге инспекторам пришлось открыть огонь по колесам автомобиля. После этого водитель остановился.
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