В Подмосковье полицейские спасли девочку-подростка из горящего дома

В Красногорске полицейские спасли школьницу из горящего дома. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило сообщение о возгорании на Ново-Никольской улице. В этот момент мимо проезжал экипаж патрульно-постовой службы: лейтенант Юрий Буланкин и прапорщик Евгений Голополосов. Они заметили дым и поторопились к горящему строению.

«Очаг пожара находился на крыше домовладения. Оценив обстановку, полицейские начали помогать жителям выносить ценные вещи и газовые баллоны», — рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Один из полицейских вывел из горящего дома 16-летнюю школьницу.

Ранее крупный пожар произошел в жилом доме на улице Фрунзе в Жуковском. Из здания спасли четырех человек, еще 157 эвакуировали.