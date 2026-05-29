Уголовное дело о гибели ребенка в ДТП возбудили в Химках

Девочка 11 лет погибла в ДТП в Химках на дороге Пикино — Поярково — Мышецкое днем 28 мая. Она пересекала дорогу вне зоны пешеходного перехода.

По предварительным данным, водитель 1962 года рождения управлял грузовым автомобилем «Фольксваген». На дороге Пикино — Поярково — Мышецкое он совершил наезд на девочку 2015 года рождения, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ребенок получил тяжелые травмы и скончался в карете корой помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».