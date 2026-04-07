Неадекватная женщина в Москве выбросила собаку с седьмого этажа

Жительница комплекса «Level Причальный» в Москве в приступе ярости выбросила собаку из окна седьмого этажа. Питомец погиб на месте от полученных травм. Подробности рассказала 360.ru ее соседка Надежда.

По ее словам, женщина вместе с мужем снимали в доме квартиру.

«Она была в неадекватном состоянии. Возможно, алкоголь, наркотики или антидепрессанты», — предположила Надежда.

Позднее, поняв, что натворила, женщина, заявила соседка, попыталась изобразить из себя жертву. Пришедшей охране дома она рассказала, что собака якобы сама выбросилась из окна. Однако камеры наблюдения четко показали обратное.

После этого у женщины началась истерика, она попыталась покончить жизнь самоубийством. Охрана вызвала полицию. Женщину увезли.

Ранее в Красноярске другая женщина во время ссоры с мужем выбросила из окна двух кошек и собаку. Все трое животных погибли.