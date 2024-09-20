Мотоциклист насмерть разбился в ДТП на юге Москвы

Легковой автомобиль столкнулся с байком на Балаклавском проспекте. Мотоциклист скончался на месте аварии, сообщил источник 360.ru.
Столкновение было таким сильным, что от мотоцикл разлетелся на части. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что водителя байка отбросило на несколько метров. На место ДТП прибыла машина скорой помощи.
Ранее 22-летний мотоциклист погиб из-за столкновения с машиной на трассе Миллерово — Вешенская в Ростовской области. Мужчина хотел обогнать КамАЗ, но не рассчитал расстояние. Мотоцикл зацепился за заднюю ось прицепа, и байкер вылетел из-за руля. От полученных травм мужчина скончался на месте.
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