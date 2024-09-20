Мотоциклист насмерть разбился в ДТП на юге Москвы

Источник 360.ru: в Москве произошло смертельное ДТП с мотоциклом и легковушкой

Легковой автомобиль столкнулся с байком на Балаклавском проспекте. Мотоциклист скончался на месте аварии, сообщил источник 360.ru.

Столкновение было таким сильным, что от мотоцикл разлетелся на части. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что водителя байка отбросило на несколько метров. На место ДТП прибыла машина скорой помощи.

Ранее 22-летний мотоциклист погиб из-за столкновения с машиной на трассе Миллерово — Вешенская в Ростовской области. Мужчина хотел обогнать КамАЗ, но не рассчитал расстояние. Мотоцикл зацепился за заднюю ось прицепа, и байкер вылетел из-за руля. От полученных травм мужчина скончался на месте.