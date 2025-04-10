В Подмосковье мужчина откусил палец женщине в кафе

В Электростали женщине откусили палец, когда она разнимала драку в кафе

В Электростали мужчина откусил мизинец женщине, которая пыталась разнять драку в кафе. Его уже задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

По предварительной информации, в кафе на улице Карла Маркса произошел конфликт между двумя мужчинами. Он перерос в драку.

«Потерпевшая пыталась разнять дерущихся, в результате чего один из участников конфликта откусил ей фалангу мизинца на руке. Женщина обратилась за медицинской помощью», — уточнили в ведомстве.

Полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в территориальный отдел. Им оказался местный житель 1996 года рождения. На его составили административный протокол и по решению суда заключили под стражу на пять суток.

Пострадавшую после лечения направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить степень причиненного ее здоровью вреда. Сейчас полиция проводит проверку.

Прошлой осенью в Санкт-Петербурге в больнице скончался мужчина, укушенный незнакомцем на улице.