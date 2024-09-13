Укушенный незнакомцем петербуржец скончался в больнице

Петербуржец скончался в больнице от воспаления и некротизирующей инфекции в среднем пальце руки, за который его укусил незнакомец. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на рассказ супруги покойного.

Женщина пояснила, что в конце августа ее супруг, проходя мимо детского сада в Красногвардейском районе, сделал замечание мужчине, который вел себя неподобающе. Свою реплику петербуржец подкрепил неприличным жестом.

В результате возмущенный адресат укусил его за средний палец. Полученной ране пострадавший значения не придал и понадеялся, что она зарастет. Спустя почти две недели мужчина пришел в поликлинику, так как укус не зажил, а палец сильно болел.

Медики отправили пострадавшего на срочную операцию, во время которой он скончался. По предварительным данным, причиной стала некротизирующая инфекция, попавшая в рану.

В начале июля житель Санкт-Петербурга после драки с незнакомцами не досчитался фаланги пальца, которую откусил один из нападавших. Среди других полученных травм врачи, забравшие пострадавшего, обнаружили перелом костей черепа и ушибы головы.