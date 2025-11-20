Двухлетний мальчик из России погиб после укуса медузы в Малайзии

FMT: в Малайзии после укуса медузы скончался двухлетний ребенок из России

Двухлетний ребенок из России умер из-за укуса медузы в Малайзии. Об этом сообщило местное издание FMT .

ЧП произошло на острове Лангкави. Во время купания ребенок получил серьезный ожог, из-за которого начались осложнения. Пострадавшего отвезли в больницу, где он провел четыре дня, но усилия медиков оказались тщетными.

Отец ребенка поблагодарил врачей за действия по спасению сына. Семья отказалась от судебных разбирательств.

«Я пытался сразу провести сердечно-легочную реанимацию. Несколько других туристов отвели нас к спасателям. Рану промыли уксусом, прежде чем отправить в больницу», — рассказал мужчина.

Telegram-канал Baza уточнил, что семья планирует кремировать тело сына в Малайзии и вернуться с его прахом на родину.

