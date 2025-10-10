В Подмосковье машина такси повисла на бетонном отбойнике

Машина такси повисла на бетонном отбойнике на 45-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкинском городском округе Подмосковья. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Движение на дороге перекрыли. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее авария случилась на автодороге между деревнями Песьянкой и Хмели в Пермском крае. Как отметили в региональном управлении ГИБДД, столкнулись KIA и Opel. Водитель первой иномарки не выдержал боковой интервал с ехавшей в попутном направлении второй машиной.

В результате происшествия погибли два человека. В местном Минздраве подтвердили информацию о погибших.