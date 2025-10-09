Два человека погибли в ДТП на трассе под Пермью

Вечером 8 октября на автодороге между населенными пунктами Песьянка и Хмели случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщило Ura.ru .

В региональном управлении ГИБДД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что участниками ДТП стали два автомобиля: KIA и Opel.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля KIA под управлением мужчины 1982 года рождения не выдержал необходимый боковой интервал и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Opel», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В министерстве здравоохранения Пермского края подтвердили информацию о погибших.