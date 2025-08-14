Женщину с болезнью Лайма спасли в центре интегративной медицины Подмосковья

Специалисты Научно-практического центра интегративной медицины спасли 38-летнюю пациентку с болезнью Лайма. Женщина обратилась с жалобами на внезапные головокружения.

Обследование выявило боррелиоз — инфекционное заболевание, передающееся через укусы клещей. Женщина незадолго до ухудшения состояния посещала лесную зону. Пациентке назначили комплексное лечение, включавшее прием антибиотиков.

«Параллельно проводилась биорезонансная терапия — методика, которая активирует собственные ресурсы организма, помогая справляться с различными болезнями без побочных эффектов», — рассказала директор центра Наталья Отдельнова.

Такой подход дал положительные результаты — уже через две недели женщина выздоровела.

«Патология начинается с легких симптомов, но при отсутствии своевременного лечения способна вызвать тяжелые поражения кожи, суставов, сердечно-сосудистой и нервной систем», — пояснила заведующая отделением профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

Она подробно описала клиническую картину: в первые дни на месте укуса появляется характерное кольцевидное покраснение, затем человек ощущает ломоту в теле, головную боль и повышение температуры. В течение трех месяцев бактерии распространяются по всему организму.

Медики напоминают о важности профилактики: при посещении природных зон необходимо носить закрытую одежду, использовать репелленты, а также проводить тщательный осмотр тела после прогулок. При обнаружении клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью, не пытаясь удалить его самостоятельно.

Лечение в Научно-практическом центре интегративной медицины доступно по полису ОМС. Для получения направления необходимо обратиться к лечащему врачу.