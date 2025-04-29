В Подмосковье двое неизвестных выстрелили в голову женщине из-за квадроцикла

В Подмосковье в деревне Гавшино под Серпуховом мужчина выстрелил в женщину из травматического пистолета. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Серпуховская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств конфликта в деревне Гавшино, в результате которого была ранена женщина», — сообщили в ведомстве.

Конфликт произошел вечером 27 апреля. По данным следствия, двое мужчин на квадроциклах поссорились с 53-летней местной жительницей. По данным Telegram-канала «112», женщина сделала им замечание из-за того, что они ломали ветки деревьев, а затем во время перепалки забрала у них ключи от техники.

В ответ на это один из мужчин выстрелил ей в лоб. Несмотря на тяжелое ранение, пострадавшая оставалась в сознании и смогла объяснить медикам, что произошло. Сейчас ее госпитализировали в больницу Подольска, где врачи оказывают помощь.

Следователи возбудили уголовное дело. Полиция разыскивает подозреваемых.

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