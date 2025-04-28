В Петербурге неизвестный обстрелял детей из пневматики и попал одному мальчику в лицо

В Выборгском районе Санкт-Петербурга неизвестный обстрелял детей из пневматики. Об этом сообщил источник 78.ru .

Школьники гуляли у Суздальских озер на Большой Озерной улице, кода внезапно к ребятам подошел неизвестный и стал стрелять из пневматического пистолета.

«По словам пострадавших, причин для конфликта не было. Всего мужчина сделал около 15 выстрелов в сторону детей», — сообщили авторы поста.

По их данным, у 12-летнего мальчика пуля застряла в щеке. Ребенка направили на операцию под общим наркозом. Второй школьник отделался ушибами и синяками. Злоумышленник скрылся с места случившегося.

На прошлой неделе в Томске полиция задержала двух подозреваемых в обстреле окон здания Политехнического техникума на улице Смирнова. Злоумышленники использовали пневматическую винтовку. Никто не пострадал.