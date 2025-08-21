В Подмосковье две женщины украли любимую игрушку у ребенка-сердечника

В Звенигороде неизвестные женщины восточной внешности украли любимую игрушку трехлетней девочки, которая перенесла тяжелую операцию на сердце. Подробнее о случившемся рассказал отец ребенка в беседе с 360.ru.

По словам мужчины, девочка забыла любимого плюшевого пингвина в кафе. Когда заметили пропажу и вернулись — игрушки не оказалось. По камерам видеонаблюдения выяснили, что ее украли. Две женщины восточной внешности унесли в неизвестном направлении.

«Ей три года. Она перенесла тяжелую операцию на сердце, и эта игрушка была с ней всегда и она ей крайне ценна», — рассказал он.

В итоге родители обратились в полицию. Сейчас все стараются быстрее найти любимого пингвина, чтобы девочка не расстраивалась.

В апреле она перенесла серьезную операцию. В детском центре имени Рошаля впервые провели роботизированную процедуру врожденного порока сердца. Даже в тот тяжелый момент пингвин был с ней.

