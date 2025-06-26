Группа детей украла лабубу из магазина игрушек в Бутове

Школьники стащили из торгового центра игрушки лабубу и сбежали. Преступление детей попало на камеру, сообщил Telegram-канал «Москвач ».

По его данным, «банда» из нескольких семилеток несколько дней приходила в магазин и высматривала игрушки. В один из заходов дети дождались момента, когда продавец отвлечется, и украли лабубу.

Хозяйка магазина выразила надежду, что родители школьников увидят ролик и возместят ущерб. В таком случае она согласилась забрать заявление из полиции.

Ранее 16-лений школьник украл 30 арбузов в калмыкском поселке Комсомольский. Он вытащил коробки из запечатанной фуры иранца, который вез товары в Москву. Подросток признался, что увидел машину с ценным грузом и не удержался.

Съел ли вор хотя бы один арбуз, неизвестно. Четыре краденые коробки он раздал прохожим, а остальные спрятал в поле, расположенном неподалеку.