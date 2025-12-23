В Подмосковье драка между тремя мужчинами закончилась стрельбой

В Подмосковье конфликт между тремя мужчинами перерос в стрельбу. О произошедшем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области .

Инцидент произошел в деревне Головинки на улице Запрудный Тупик. По предварительным данным полиции, между мужчинами возникла потасовка, в ходе которой один из участников несколько раз выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета. После этого участники конфликта скрылись на автомобиле.

В результате стрельбы пострадал 27-летний мужчина — его госпитализировали с телесными повреждениями. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами ГИБДД оперативно остановили автомобиль подозреваемых. Двоих 30-летних местных жителей доставили в отдел полиции, у одного из них изъяли зарегистрированное оружие ограниченного поражения.

Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Вопрос об избрании меры пресечения решается.

