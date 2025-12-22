Массовая драка произошла на соревнованиях «Куреш-2025» в Крыму

В Симферополе на соревнованиях «Куреш-2025» произошла массовая драка между борцами из Крыма и Ставрополя. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне» .

«Предварительно, что-то не поделили спортсмены из Крыма и Ставрополя — всю схватку они обменивались фразами. Трансляцию с турнира прервали почти на полтора часа», — уточнили авторы канала.

На кадрах было видно, что сначала обострились отношения между борцами во время схватки. Затем словесная перепалка переросла в физическое противостояние, к которому присоединились другие участники турнира.

По словам комментатора, он видел за тот день конфликтные ситуации, но эта оказалась самой серьезной. Организаторам турнира пришлось вызвать сотрудников полиции для разгона драчунов. Участников потасовки дисквалифицировали.

Ранее в Новом Уренгое подрались двое мужчин, один из них скончался после множественных ударов, полученных в голову.