Сегодня 21:52 В Подмосковье автобус въехал в маршрутку Под Сергиевым Посадом автобус въехал в стоявшую на обочине маршрутку 0 0 0 Фото: ГУ МВД России по Московской области Происшествия

Дороги

Автобусы

Сергиев Посад

Водители

Автобус въехал в сломавшийся маршрутный микроавтобус в Сергиево-Посадском округе. О происшествии сообщили в подмосковном главке МВД.

ДТП произошло около 18:45 на девятом километре автодороги «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец». По предварительным данным, водитель автобуса «ЛиАЗ» не справился с управлением и врезался в маршрутку, стоявшую на обочине из-за поломки. От удара микроавтобус съехал в кювет.

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В салоне автобуса находились пять человек, за медпомощью никто не обращался. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии. Свидетельница происшествия рассказала 360.ru, что авария выглядит серьезной. «У автобуса полностью разбито лобовое стекло, люди на дороге что-то собирали», — поделилась женщина. Ранее маршрутное такси столкнулось с грузовиком, а затем врезалось в дорожное ограждение на 26-м километре Новорязанского шоссе в Люберцах.