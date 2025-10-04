В Подмосковье арестовали мужчину, пытавшегося похитить ребенка

Тридцатидевятилетнего мужчину, обвиняемого в попытке похищения ребенка в Балашихе, арестовали, сообщил Telegram-канал прокуратуры Московской области . По ходатайству следствия ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 декабря 2025 года.

По данным прокуратуры, мужчина родом из другого региона и не имеет постоянной регистрации в Подмосковье. Вину он не признал и просил суд назначить более мягкую меру пресечения, не связанную с арестом.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области, инцидент произошел 1 октября. Мужчина, заметив одиноко стоявшую девочку, схватил ее за руку и, представившись сотрудником полиции, попытался увести. На крики ребенка прибежал прохожий и вмешался, сорвав попытку похищения.

Подозреваемого вскоре задержали. На допросе он отрицал вину и заявил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить мотивы своих действий.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.