В Балашихе задержали мужчину после попытки похищения школьницы

Волк: полиция задержала мужчину, который пытался похитить школьницу в Балашихе

В Подмосковье задержали мужчину после попытки похищения незнакомой девочки в Балашихе, что ранее вызвало резонанс в соцсетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники полиции задержали 39-летнего уроженца Кургана. Подозреваемого доставили в следственные органы для выяснения обстоятельств.

Как рассказала 360.ru мать девочки, мужчина попытался увести школьницу у продуктового магазина. Он представился сотрудником полиции, но не показал документов.

Видео: 360.ru

Прохожий молодой человек помешал похищению, отреагировав на крики ребенка. Злоумышленник попытался убедить прохожего, что является отцом девочки, но она сразу это опровергла.

По словам свидетелей, мужчина вел себя неадекватно и улыбался.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте