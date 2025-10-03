В Балашихе задержали мужчину после попытки похищения школьницы

Волк: полиция задержала мужчину, который пытался похитить школьницу в Балашихе

В Подмосковье задержали мужчину после попытки похищения незнакомой девочки в Балашихе, что ранее вызвало резонанс в соцсетях. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказала 360.ru мать девочки, мужчина попытался увести школьницу у продуктового магазина. Он представился сотрудником полиции, но не показал документов.

По ее словам, сотрудники полиции задержали 39-летнего уроженца Кургана. Подозреваемого доставили в следственные органы для выяснения обстоятельств.

Прохожий молодой человек помешал похищению, отреагировав на крики ребенка. Злоумышленник попытался убедить прохожего, что является отцом девочки, но она сразу это опровергла.

По словам свидетелей, мужчина вел себя неадекватно и улыбался.