В Подмосковье арестовали еще одного сотрудника рехаба, где удерживали людей

Видновский суд Московской области избрал меру пресечения еще одному сотруднику подмосковного реабилитационного центра, проходящему по делу о незаконном лишении свободы пациентов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, обвиняемый — Ливак М. — ранее сам проходил лечение в центре, которым руководил блогер Максим Антонов. Позже он стал волонтером учреждения, а затем, как утверждает следствие, ему предложили занять формальный пост генерального директора.

Ливаку предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору). Суд постановил заключить его под стражу на 1 месяц и 23 дня — до 3 февраля 2026 года.

Ранее, 5 декабря, трое других сотрудников центра были арестованы на два месяца. Им предъявили более тяжкие обвинения. Речь идет о лишении свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также использованием предметов в качестве оружия в отношении нескольких пострадавших. Следствие продолжается.