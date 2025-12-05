Суд арестовал пять сотрудников пыточного рехаба в Ленинском округе

Пять сотрудников реабилитационного центра в Ленинском городском округе арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Подмосковья.

«Избраны меры пресечения пятерым обвиняемым в незаконном удержании постояльцев реабилитационного центра», — отметили в сообщении.

Согласно решению суда, четверо фигурантов будут находиться под арестом до 3 февраля 2026 года. Еще один сотрудник рехаба будет находиться под домашним арестом.

Также суд отправил в СИЗО владельца частного реабилитационного центра Максима Антонова. Свою вину он признал.

О пытках в реабилитационном центре в Ленинском городском округе стало известно благодаря жалобе сбежавшей оттуда москвички. Она рассказала, что постояльцев рехаба жестоко избивали и обливали холодной водой. Также у пострадавших отбирали деньги.