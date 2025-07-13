В Подмосковье 9 человек утонули на водных объектах за сутки

На водных объектах Московской области за сутки случилось 13 происшествий. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

По данным министерства, девять человек погибли.

«Спасены четыре человека, из них один ребенок», — добавили в пресс-службе.

Спасатели призвали отдыхающих не заплывать за буйки и не приближаться к судам, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей без присмотра. Важно не играть в опасные игры на воде.

Также за прошедшие сутки сотрудники МЧС 46 раз выезжали на тушение пожаров, где спасли пять человек. На ликвидацию ДТП специалисты отправлялись девять раз. В авариях пострадали 12 человек, двое погибли, 10 удалось спасти.

Ранее специалисты объяснили, как помочь себе, если начинаешь тонуть, и как спасти другого.