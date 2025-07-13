Сегодня 12:49 Безопасность на воде в летний период: главные правила поведения Спасатель Щетинин перечислил правила безопасного поведения на воде 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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В летний период возрастает риск для жизни и здоровья детей и взрослых во время отдыха на открытых водоемах. В аномальную жару пляжи Москвы и Подмосковья оказались переполнены — самое время вспомнить о правилах поведения на воде. Как быть, чтобы не пострадать самому и помочь другому при происшествии на отдыхе — в материале 360.ru.

Правила безопасного поведения на воде Купание в водоеме нередко оборачивается трагедией. Главной причиной несчастных случаев в МЧС назвали отсутствие культуры безопасности у населения и незнание простейших, но важных правил, знание которых необходимо для оказания помощи. Главные правила: купаться только в специально оборудованных местах;

не нырять в незнакомых местах;

не выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;

не устраивать в воде игр, связанных с захватами;

не плавать на надувных матрасах или камерах;

не использовать неисправные плавательные средства;

не купаться в пьяном виде;

Фото: РИА «Новости»

Что делать, если начинаешь тонуть В первую очередь важно не паниковать, рассказал 360.ru заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. «Насколько это тяжело бы не произошло для вас лично, то постараться не паниковать. Кричать у вас, скорее всего, не получится, потому что если вы уже серьезно тонете, то из последних сил организм сам будет пытаться вдохнуть. А как мы понимаем, крик только у нас на выдохе происходит. Поэтому всячески, если есть такая возможность показать руками сверху, насколько это возможно, обозначить свое местоположение», — посоветовал эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Затем следует собраться и максимально набрать в легкие воздуха, после чего принять положение «поплавка»: подтянуть под себя руки и ноги. Таким образом удастся остаться на поверхности.

Потом должны потихонечку, регулируя дыхание, оставаться на плаву. Если владеете техникой нахождения на поверхности воды в виде звезды или креста, то можно постараться продержаться на воде именно так. Но, как правило, паника губит все. Поэтому постараться сохранить свое самообладание, набрать воздуха как можно больше, обозначить по возможности руками и так далее. Если есть силы и возможность стабилизировать свое положение, то постараться крикнуть «помогите, спасите». Сергей Щетинин спасатель

В ситуации, когда тонешь сам, очень сложно действовать, потому что отключается неокортекс — основная часть коры больших полушарий головного мозга, отвечающая за высшие нервные функции, такие как сенсорное восприятие, выполнение моторных команд, осознанное мышление и речь. Об этом 360.ru рассказала тренер по грудничковому плаванию Ольга Екимова. «Всеми действиями руководит спинной мозг, многолетние рефлексы, многовековые, тысячелетние, и они не подсказывают нам, как действовать правильно в случае опасности на воде. Вместо того чтобы принять горизонтальное положение, отдышаться, отдохнуть, как-то расслабиться, человек, наоборот, переходит в вертикальное положение, движения рук и ног начинаются совершенно не плавательные, и это просто рефлекс. С этим ничего нельзя сделать и это приводит к утоплению», — предупредила она.

Фото: РИА «Новости»

Тренер также посоветовала не давать панике себя захватить: нужно хотя бы на секунду успокоиться и заставить неокортекс работать.

Утопление происходит тихо зачастую, происходит быстро, поэтому хочется сказать, что нужно постараться позвать на помощь, но, по сути дела, это дело случая, это дело удачи, что кто-то окажется рядом, поможет, спасет, окажется рядом какой-то предмет, за который можно будет ухватиться, но совершенно нет никаких гарантий. Ольга Екимова тренер по грудничковому плаванию

Единственная возможность спастись — это попытаться взять себя в руки и выйти из ловушки, в которую человека отправляет спинной мозг, и не уйти в вертикальную позу утопленника с хаотичными движениями рук и ног.

Фото: РИА «Новости»

Что делать, если тонет кто-то другой Щетинин подчеркнул, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Там есть спасатели, которые дежурят на определенных участках пляжа и наблюдают за отдыхающими. «Но если увидели, что что-то происходит, безусловно, сразу, тут же сообщить спасателям криком о том, что нужна помощь, и так далее. Если вы обладаете навыками спасения на воде, прекрасно плаваете, то, конечно, на ваше усмотрение можно оказать помощь самостоятельно, но перед тем, как это делать, сообщить спасателям, которые дежурят», — призвал специалист.

Фото: РИА «Новости»

Как правильно спасать утопающего и не пойти ко дну самому Чтобы спасать тонущего, необходимо тренироваться и иметь очень серьезный навык плавания, подчеркнул Щетинин. «Потому что человек, который тонет уже в очень нервном состоянии, может просто вас утопить», — предупредил спасатель. Нетренированному человеку будет сложно спасти тонущего. «Если в двух-трех словах, то подплывать со спины, хватать за волосы и тянуть к берегу. Потому что как только вы подойдете как можно ближе со спины, возьмете за руки, за грудь, еще что-то, человек сразу тут же развернется и будет в вас видеть точку опоры: через вас можно глотнуть воздух, а вы будете тонуть», — заключил Щетинин.

Фото: РИА «Новости»

Екимова тоже призвала не подходить к утопающему с лица — только со спины, чтобы тот не мог схватиться за спасающего. «Это не потому, что он такой негодяй, не потому, что он хочет навредить своему спасителю. Просто так действует его спинной мозг и его рефлексы, он начинает вылезать по спасающему его человеку, таким образом весом своего тела топит спасающего», — объяснила тренер. Утопающего нужно постараться вывести из вертикального положения, его следует положить на спину, за тем — к себе на грудь.

Мы на спине, у нас лицом вверх утопающий, и таким бутербродом мы начинаем двигаться в сторону либо какого-то плавсредства, где нам помогут, либо уже в сторону берега. Ольга Екимова тренер по грудничковому плаванию

Другой способ не подходит. Если тонущий человек будет находиться лицом к спасителю, он может потерять сознание, наглотаться воды и захлебнуться во время транспортировки. «Если на спину себе взвалим человека, нам тоже будет очень неудобно передвигаться, плыть, потому что плыть с нагрузкой, которая находится над водой, это тяжело, нужно выныривать, нужно брать воздух, контролировать дыхание, нести эту нагрузку», — добавила эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Самое главное — соизмерять свои пропорции. Хрупкая девушка чисто физически не сможет спасти 150-килограммового мужчину, и наоборот: у взрослого получится вытащить из воды ребенка. «Если кажется, что слишком большая ноша будет, все-таки лучше кого-то позвать на помощь, постараться организовать вокруг себя людей и не рисковать своей жизнью. <… > Безусловно, человек попал в беду, и хочется ему помочь, но и о себе тоже нужно подумать. Очень много трагичных случаев, когда не соизмеряются свои силы», — подчеркнула тренер. Еще одна большая опасность — алкоголь, из-за которого теряется связь с реальностью и не работает механизм соотношения сил, заключила Екимова.

Фото: РИА «Новости»

Первая помощь пострадавшему на воде В МЧС напомнили, что пострадавшему нужно оказать первую помощь до приезда скорой помощи. Рот и нос могут быть забиты тиной или песком, их нужно немедленно очистить. Затем положить пострадавшего животом на свое колено и, сильно нажав, выплеснуть воду из желудка и дыхательных путей. После этого необходимо уложить потерпевшего на спину, расстегнуть ему пояс или верхние пуговицы и начать искусственное дыхание. Если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыхание следует сочетать с непрямым массажем сердца. Спасатели рекомендуют пройти специальные занятия, чтобы получить необходимые навыки на практике.