Иномарка сорвалась с моста в Нижнем Тагиле, погибли трое

ГАИ: 3 человека погибли из-за падения Lexus с моста в воду в Нижнем Тагиле

Легковушка Lexus рухнула с моста в Нижнем Тагиле. В результате ДТП погибли 19-летний водитель и две 20-летние пассажирки. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по Свердловской области.

Авария произошла ночью на проспекте Ленина. По данным ГАИ, водитель не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего машина упала в воду.

«На месте происшествия продолжают работать сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа», — отметили в пресс-службе.

По информации Telegram-канала «112», водитель хотел снять опасный трюк на видео, но потерял управление на повороте.

Ранее крупное ДТП произошло в Омской области — в Ленинском округе автомобиль Skoda съехал с трассы, сбил забор и врезался в постройку. В результате машина перевернулась, водитель скончался на месте от полученных травм. Трех пассажиров — двух мужчин и женщину — доставили в больницу.