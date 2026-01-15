В плену у треш-стримеров? Петербурженка пытается спасти дочь от садизма, та все отрицает

Жительница Санкт-Петербурга пытается спасти дочь, которую унижают треш-стримеры из Краснодарского края. Сама девушка все отрицает и говорит, что действует по собственной воле.

По словам матери, ее дочь познакомилась в интернете с молодым человеком и переехала к нему в Краснодар. Позже петербурженка увидела кадры, на которых ее дочь избивают ремнем и поджигают ей пятки, сообщил 78.ru.

«Когда я это увидела, я с тех пор вообще не спала», — заявила мать девушки.

Ее дочь Ника в беседе с 360.ru заверила, что никто не заставляет ее участвовать в треш-стримах.

«Даже устала от этого немного. Понимаю, мама переживала. Но все хорошо было. Да, поступил неприятный для нее донат, но я сама согласилась. Ей это не понравилось, вот и решила добавить масла в огонь. Я же тоже не маленькая, не глупая девочка. С какой-то стороны, может, это выглядит пугающе. Но, поймите, это интернет, и существует „актерская игра“ для поднятия просмотров. Так что все хорошо со мной, никто не держит», — объяснила девушка.

Она добавила, что общалась с полицией и пыталась наладить отношения с матерью.

«Но человек попросту меня не слышит, как и всю жизнь, и делает по-своему. Так что не общаюсь, и пока не хочется. Устала, многое перетерпела», — поделилась девушка.

По ее словам, в треш-стримах приходится выполнять безобидные задания.

«Просто съесть ложку аджики и так далее, самые обычные задания. И то, перед тем, как кто-то выполняет, у человека спрашивают, готов или нет. Если человек соглашается — делает, а нет — так нет», — заключила Ника.

Сейчас полиция Краснодара проводит проверку.

Ранее в Екатеринбурге правоохранители провели рейд в баре, где блогеры избивали девушек во время прямых эфиров.