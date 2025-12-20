Треш-стримеры избивали девушек в баре Екатеринбурга по прайсу

Полицейские в Екатеринбурге провели рейс в стрим-баре «Хата», где блогеры избивали девушек во время прямых эфиров. Об этом в Telegram-канале сообщил общественный деятель Дмитрий Чукреев.

Он уточнил, что стрим-бар начал работу в бывшем павильоне «Цветы» несколько месяцев назад.

«Молоденькие девчонки под алкоголем вытворяли настоящую дичь в прямом эфире, обнажаясь перед тысячами зрителей. Молодежь здесь откровенно спаивали, предлагая за деньги перед камерой выполнить желание заказчиков», — написал общественник.

Чукреев добавил, что в заведении присутствовали охранники с наручниками, чтобы успокоить дебоширов-посетителей. Telegram-канал «112» уточнил, что гостями стримов часто были девушки, которых избивали за определенную плату.

«Хочется рассчитывать на сознательность руководства заведения. Надеюсь, они закроются по доброй воле. Нам в городе такие заведения не нужны», — заключил Чукреев.

